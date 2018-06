Polícia Civil incinera dois mil pés de Maconha na Região Noroeste da capital

Publicado em 06/06/2018 09:36

Agentes da Polícia Civil incineraram uma plantação de maconha, com cerca de dois mil pés, no Residencial Recanto do Bosque, região Noroeste de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (30). O ponto foi localizado após um confronto com traficantes na noite desta terça (29), que deixou dois suspeitos mortos.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, o tráfico de drogas na região noroeste da capital já está sendo monitorado há cerca de 40 dias. Dessa forma, foi possível localizar uma residência que era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Na manhã desta quarta, a Polícia Civil voltou ao local, ao lado de agentes da Polícia Técnico-Científica. A plantação foi mensurada e, logo depois, incinerada.