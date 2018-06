Polícia Militar anuncia o fim dos pontos de bloqueio nas rodovias estaduais em Goiás

Publicado em 06/06/2018 09:27

A Polícia Militar informou às 12 horas desta quarta-feira (30) que não há mais pontos de bloqueios nas rodovias estaduais em Goiás. Segundo a corporação, todos os focos de manifestações que ainda existiam foram encerrados sem que houvesse confrontos.

Balanço da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgado na manhã de hoje apontava que ainda permaneciam 19 pontos de bloqueios nas rodovias estaduais em Goiás. Na terça (29), eram 52.

Deputado Jovair Arantes é alvo de operação da PF

O deputado goiano Jovair Arantes (PTB) foi alvo da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal. A investigação mira um esquema de concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho.

A operação é resultado de uma investigação da PF e foi solicitada ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela procuradora-geral da República Raquel Dodge.

De acordo com investigadores, a prisão dos parlamentares chegou a ser pedida pela PF, mas foi rejeitada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos objetivos da operação é apurar "loteamento" do Ministério do Trabalho pelo PTB e pelo Solidariedade.

Houve busca e apreensão em gabinetes da Câmara dos Deputados e no Ministério do Trabalho. Entre os alvos estão os deputados Jovair Arantes (PTB), Paulinho da Força (SD), e Wilson Filho (PTB). O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, pivô do escândalo do Mensalão do PT, também é alvo de busca e apreensão. A sede da Força Sindical também é alvo da ação da PF.

Em nota, a PF informou que cerca de 320 policiais federais estão cumprindo 64 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de prisão temporária, além de outras medidas cautelares. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.