Prefeitura convida para Réveillon 2018 na Praça Belarmino Essado

Publicado em 27/12/2017 15:46

Foto: Divulgação / Prefeitura de Inhumas

Mais um ano se finda com as graças de Deus! Com a proximidade das festas que celebram a virada do ano, ainda tem muita gente sem programação específica para curtir o Réveillon.

Se você faz parte do time que ainda não sabe como será a virada, temos uma notícia boa pra você! A Prefeitura de Inhumas convida toda população para celebrar a chegada de 2018 em grande estilo na Praça Belarmino Essado.

A festa terá início às 21h do dia 31, com previsão de encerramento para às 3h da manhã. A animação do evento ficará por conta da Banda Ciclone, que promete um super show para recepcionar o novo ano que se aproxima. No dia serão permitidas a entrada com comida/ceia, bem como bebidas alcoólicas ou não, desde que não estejam em embalagem de vidro (material cortante).

Fábio Teixeira, gestor administrativo na Prefeitura de Inhumas e responsável pela organização do evento, ressalta que a festa de Réveillon é gratuita e que todos os goiabeiras estão convidados. Fábio enfatiza ainda que o espaço será fechado e terá segurança reforçada, com revista manual e eletrônica na hora de entrar, tudo para garantir uma festa tranquila e livre de confusões.

Quer participar dessa festança? A Secretaria de Promoção Social está reservando mesas de 4, 7 e 10 lugares, de forma totalmente gratuita, para você e sua família curtirem o momento com total conforto. As reservas serão feitas até sexta-feira (29), ou enquanto durarem as vagas.

Desde já, desejamos a todos vocês um Feliz 2018!

Redação: Tudoin