Químico goiano ganha prêmio nos Estados Unidos

Publicado em 15/08/2018 09:40

Nascio em Goiânia, Raphael Florentino Ribeiro, 30 anos, está entre os quatro jovens pesquisadores que serão premiados este ano pela divisão de físico-química da Sociedade Americana de Química durante o encontro nacional da entidade em Boston (MA), nos Estados Unidos, no próximo final de semana. Doutor em Química pela Universidade da Califórnia em Irvine (ICI), Raphael é atualmente pesquisador pós-doutorando na mesma instituição, agora em San Diego (UCSD). Suas pesquisas em Química Teórica já foram publicadas em revistas norte-americanas e européias, entre elas a respeitada Proceedings of the National Academy Sciences (PNAS).

Raphael é pesquisador do departamento de Química e Bioquímica da UCSD desde 2016 quando iniciou seu pós-doutorado. Sua pesquisa é focada em química teórica na área de nanoestruturas óticas para controle de reações e propriedades químicas. O trabalho do goiano, que somente este ano já publicou oito artigos em periódicos científicos internacionais de alto impacto, como Chemistry Letters Chemical Science, PNAS e Journal of Physical, chamou a atenção da Sociedade Americana de Química que definiu como tema central do seu encontro de 2018 a Nanociência e a Nanotecnologia.

Fonte: jornal O Popular