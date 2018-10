Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 2018

Publicado em 01/10/2018 16:16

O Instituto Federal de Goiás, IFG, realizará entre os dias 15 e 17 de outubro a VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (SECITEC). Inhumas sediará o evento que envolverá outros três municípios em Goiás: Goianira, Nova Veneza e Itauçu. O evento terá como tema central o mesmo escolhido pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT: “Ciência para a Redução das Desigualdades”.



O evento abarca a X Semana do Livro e da Biblioteca (SLB) e a V Feira de Ciências, envolvendo a participação de alunos da educação básica e superior, professores e pesquisadores de diversas instituições, autores de livros, artistas e membros da comunidade local, além de estudantes de pós-graduação e técnicos administrativos.



Terá como público-alvo a comunidade geral, envolvendo estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, Ensino Superior, da Educação de Jovens e Adultos, de cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu, professores em formação inicial e continuada, empresas e grupo de pessoas socialmente vulneráveis (a partir de consulta prévia à prefeitura de Inhumas).



As atividades estruturadas terão como objeto de estudo e discussão os problemas da comunidade local sem perder de vista a globalidade dos fatores que contribuem para a existência das desigualdades. Para tanto, o projeto visa estruturar um evento que valorize o conhecimento local por meio do estabelecimento de conexões com a comunidade e inclua questionamentos fundamentados em pesquisas de diversas áreas.



Para mais informações acesse o site oficial do evento: https://sites.google.com/view/viisecitec/página-inicial