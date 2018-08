UEG abre inscrições para pedidos de isenção de taxa do vestibular

Publicado em 21/08/2018 15:16

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) informa que já está aberto o período para os candidatos ao Processo Seletivo 2019/1 solicitarem a isenção da taxa de inscrição.



O pedido de isenção deve ser realizado até o dia 20 de setembro. Os candidatos ao vestibular pelo Sistema de Avaliação Seriado SAS/UEG 2016/3 também devem fazer a solicitação nesse mesmo período. Confira o EDITAL DO PROCESSO DE ISENÇÃO UNIFICADA.



Podem solicitar o benefício o candidato que se ajustar aos seguintes requisitos:



- Ser titular ou dependente no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos termos dos Decretos Federais n. 6.135/2007 e 6.593/2008.

- Ter renda bruta familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos.

- Ter renda per capita familiar de até meio salário mínimo



Ao solicitar a isenção, o candidato deve optar por UMA dessas três modalidades. O formulário de solicitação está disponível aqui no estudeconosco.



A publicação do resultado final das solicitações será feita no dia 19 de outubro de 2018.



Após o resultado, o candidato deverá fazer a inscrição no Processo Seletivo UEG 2019/1 e escolher o curso, a cidade do curso e a cidade de prova.



Todas as informações sobre a inscrição ao processo de isenção estão disponíveis no edital.