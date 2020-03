Crianças em Quarentena: Dicas de entretenimento para crianças em tempos de quarentena

Publicado em 30/03/2020 15:00

Quarentena, aulas suspensas, a FAMI também está com suas atividades suspensas e os pais estão em home office... Como é possível conciliar essas informações em um ambiente agradável e em que reine a paz para as crianças e para os adultos?

A revista CRESCER fez pesquisas com especialistas e conseguiu reuniu diversas dicas de atividades e de organização para fazer com que esse período desafiador possa ser transformado em chances de diversão e principalmente em uma oportunidade para aumentar os vínculos entre pais e filhos.

Atividades para crianças na quarentena

Inicialmente é preciso compreender que as telas de dispositivos móveis provavelmente estarão mais presentes que o normal, tanto celulares, quanto tablets e computadores. É natural que as crianças vão consumir mais tempo assistindo desenhos, jogando, ou ainda acessando as redes sociais. Nessa hora é preciso pensar no equilíbrio e principalmente na supervisão que pode ser oferecida pelos pais. Muito importante pensar que não podemos permitir excessos e precisamos redobrar a atenção com relação ao acesso a conteúdos impróprios.

Em segundo lugar, é também bastante importante se preocupar em organizar uma rotina para as crianças. Faz-se necessário a manutenção de atividades diárias com horários estabelecidos previamente, isso é essencial para que a criança entenda que não está de férias.

É muito saudável também que as crianças tenham horários para dormir, se alimentar e tomar banho. Se os horários são fixos, eles se habituarão à rotina, facilitando a execução das tarefas.

Em nossas dicas vamos também acrescentar alguams horas para lazer com brincadeiras, assim como o tempo para ficarem no celular. É preciso muita criatividade para afastar o tédio, logo abuse da quantidade de atividades plenajadas.

Uma boa receita é que sejam estabelecidas brincadeiras diversificadas para cada dia. Tempo de desenhar, colorir, pintar, usar massinha, boneca, carrinho, dançar... de tudo um pouco.

Qual seria a melhor hora para brincar

De acordo com a Revista Crescer, o ideal é brincar junto com a criança ainda no começo do dia. Frases como daqui a pouco, ou espere um pouco geram uma falta de paciência generalizada, tanto em crianças quanto para os adultos. Ao reservar um tempo de qualidade para as crianças logo no início do dia, elas entenderão melhor quando for a hora de esperar.

Auxílio na organização da casa

Incluir as crianças nas tarefas de casa é mais uma forma de proporcionar entretenimento e ainda ajuda a desenvolver a ideia de que todos que moram na casa devem cooperar para mantê-la limpa e arrumada. Segundo a Crescer, a partir dos 2 anos de idade, a criança já consegue organizar os talheres na mesa para refeições ou passar um pano. Tente estimular isso como uma brincadeira.

A música pode ser uma importante aliada neste momento..., para limpar o tapete, vale até fazer uma botinha de fita adesiva nos seus pés e da criança e embalar a limpeza com uma dança. Use e abuse de sua criatividade! Ao completar com a criança cada uma das tarefas, crie um ritual de celebração, um toque, um abraço, uma dança.

A seguir listamos 10 sugestões de brincadeiras para crianças em quarentena!