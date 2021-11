CEP de Inhumas - confira a relação de novos CEPs de Inhumas

Publicado em 31/10/2019 11:46

Você já ficou sabendo que agora Inhumas possui novos códigos de endereçamento postal?! Pois é! O CEP de Inhumas foi incrementado, agora cada logradouro da cidade possui um CEP diferente. É super importante ficar de olho na atualização dos novos CEPs de Inhumas para evitar confusão e problema no envio de suas mercadorias.

Novos CEPs de Inhumas

O município de Inhumas-GO, a partir de 02/09/2019, passou a ter CEPs específicos para seus logradouros, ou seja, cada avenida, praça, rua, travessa, etc., passou a ter CEP individual, todos codificados dentro da faixa de CEP 75400-001 a 75409-999, substituindo o CEP geral 75400-000, usado anteriormente para todos os logradouros.

Por isso, solicitamos que use e divulgue o novo CEP do logradouro do seu endereço aos seus correspondentes, pois assim você estará agilizando o seu cadastramento nas organizações de seu interesse, além de contribuir para que a ECT possa eliminar a utilização do CEP anterior com a maior brevidade possível.

CEP de Inhumas

Clique aqui para baixar a relação completa de novos CEPs de Inhumas.