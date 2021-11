Decreto autoriza a reabertura dos comércios em Inhumas

Publicado em 21/04/2020 15:24

Em uma reunião que aconteceu na sede da Secretaria de Promoção Social da cidade de Inhumas/GO, o Prefeito Dr. João Antônio, juntamente com o promotor de Justiça da cidade de Inhumas, Mário Henrique Caixeta, da 3ª Promotoria de Justiça de Inhumas, juntamente com representantes da CDL, OAB, Câmara de Vereadores e Polícia Militar, decidiram que os comércios que estavam proibidos de abrir as suas portas com base no decreto estabelecido pelo Governador do Estado de Goiás, poderão reabrir as suas portas a partir de amanhã (22/04), com algumas medidas de segurança.



O decreto será publicado ainda hoje, à partir das 18 horas, no site oficial da Prefeitura de Inhumas e relacionará todas as regras que os comerciantes devem executar para não serem multados. Cada atividade terá uma regra específica, mas existem regras gerais que devem ser observadas, tais como o controle de entrada de clientes por lojas e estabelecimentos - no máximo 1 cliente para cada 12 metros; evitar aglomerações, mantendo a distância de no mínimo 2 metros por pessoa; acepção completa do local várias vezes ao dia.



É muito importante também que todos os comerciantes e pessoas que vivem em Inhumas busquem as devidas orientações no decreto que vai ser divulgado pela prefeitura de Inhumas. Nesta reunião também ficou definido que nem todos os funcionários das empresas poderão voltar ao trabalho, sendo que existem limitações para colaboradores com idade igual ou superior a 60 anos e também portadores de comorbidades.



O anúncio oficial foi feito pelo Prefeito Dr. João Antônio na página oficial da Prefeitura na Internet. Ele deixou claro que o decreto que entrará em vigor a partir da quarta-feira dia 22 regulamenta a abertura parcial do comércio na cidade, desde que sejam atendidas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.



Inhumas atualmente registra um (1) caso confirmado de COVID19, sendo que o mesmo encontra-se em isolamento domiciliar. Nossa cidade conta com 5 respiradores e com uma equipe completamente preparada para enfrentar e auxiliar a população que se encontrar em qualquer tipo de necessidade de saúde.



Os cuidados com a higiene e limpeza dos estabelecimentos e a manutenção da distância social entre os seus frequentadores deve ser rigorosamente respeitada, tendo por base as orientações das autoridades sanitárias. Todos os trabalhadores e consumidores deverão utilizar equipamentos de proteção individual, tais como a máscara facial e o álcool em gel 70%.